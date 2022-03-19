Англия

Німець прокоментував чутки на тлі проблем Челсі із власником.

Головний тренер лондонського Челсі Тумас Тухель висловився щодо чутків про свій можливий відхід з клубу через проблеми "пенсіонерів" з власником.

Фахівець запевнив, що не розглядає наразі пропозиції інших клубів.

"Я не стану менш відданим Челсі або менше любити клуб через проблеми. Я продовжую бути щасливим у Челсі.

Ми можемо продовжувати подорожувати літаком, що є добрим знаком. Наразі у нас дуже щілний графік та всього два дні для відпочинку. Треба мінімізувати ризик травм та оптимізувати нашу підготовку", — наводить слова Тухеля Goal.

Раніше повідомлялось, що президент Челсі має намір купити турецький клуб.