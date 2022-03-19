Турция

Російський бізнесмен не залишає спроб залишитись у футболі.

Власник Челсі Роман Абрамовіч, який через сакнції до РФ через черговий напад на Україну не може більше управляти своїм клубом, має намір залишитись у футболі.

Бізнесмен розглядає можливість придбання представника турецької Суперліги Гьозтепе, повідомляє Fotomac.

Абрамовіч двічі відвідував Туреччину для перемовин із представниками клубу на предмет купівлі Гьозтепе. Наразі невідомо, чи зможе бизнесмен виконати цю купівлю з оглядом на санкції.

Раніше повідомлялось, що португальска поліція проводить обшуки с приводу отримання Абрамовічем громадянства їх країни.