Лондонський клуб переміг на виїзді з рахунком 1:0.
Астон Вілла – Арсенал, Getty Images
19 марта 2022, 16:37
У матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал переграв на виїзді Астон Віллу з рахунком 1:0. Єдиний гол на 30-й хвилині поєдинку забив вінгер "канонірів" Букайо Сака.
Астон Вілла – Арсенал 0:1
Гол: Сака, 30.
Астон Вілла: Мартінес – Кеш, Конса, Мінгз, Янг – Макгінн, Луїс, Ремзі (Бейлі 69) – Буендіа (Траоре 69), Воткніс (Інгз 82), Коутіньйо.
Арсенал: Лено – Тірні, Габріел, Вайт, Соареш – Джака, Парті, Едегор (Холдинг 86) – Сміт-Роу, Ляказетт (Нкетіа 78), Сака (Пепе 69).
Попередження: Ремзі, 15, Мінгз, 33, Макгінн, 35 – Джака, 45+1, Соареш, 57, Парті, 65.