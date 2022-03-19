Англия

Підопічні Томаса Тухеля здобули впевнену перемогу.

Челсі в рамках чвертьфінального поєдинку Кубка Англії вирушив у гості до Мідлсбро і здобув перемогу з комфортним рахунком.

Підопічні Томаса Тухеля відкрили рахунок зусиллями Ромелу Лукаку наприкінці 15 хвилин гри, а пізніше Зійєх зробив рахунок 2:0 на користь своєї команди.

Мідлсбро — Челсі 0:2

Голи: Лукаку, 15, Зійєх, 31

Нагадаємо, що в інших матчах Кубка Англії Евертон зіграє проти Крістал Пелас, Манчестер Сіті протистоятиме Саутгемптону, а Ліверпуль битиметься з Ноттінгем Форест.