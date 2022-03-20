Англия

Наставник Манчестер Сіті висловився щодо критики на адресу команди в чемпіонській гонці.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловився щодо чемпіонської гонки в Англійській Прем'єр-Лізі.

Окрім того, фахівець відповів критикам команди, що завчасно віддавали титул "містянам".

"Не знаю, чому люди вирішили, що ми не можемо втратити очки проти Кристал Пелас. Ми не повинні випереджати Ліверпуль на десять очок апріорі — це неправильно.

Ми не повинні шукати пояснень тому, що не можем пояснити одразу. Сьогодні футболіст кладе гол з тридцяти метрів, а завтра промахується з трьох — це футбол. Це не можна пояснити", — наводить слова Гвардіоли The Guardian.

Відзначимо, що наразі Манчестер Сіті випереджає Ліверпуль лише на один заліковий пункт. Окрім того, команди зустрінуться в очній зустрічі в рамказ 32-го туру АПЛ 10 квітня.