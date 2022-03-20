Лондонський клуб переміг вдома з рахунком 4:0.
Крістал Пелас – Евертон, Getty Images
20 марта 2022, 16:35
В матчі чвертьфіналу Кубка Англії Крістал Пелас переграв на своєму полі Евертон з рахунком 4:0.
Голами у складі лондонського клубу відзначились Марк Гехі, Жан-Філіпп Матета, Вілфрід Заа та Вілл Г'юз.
Український захисник Евертона Віталій Миколенко на поле не виходив і провів увесь матч на лаві для запасних.
Крістал Пелас – Евертон 4:0
Голи: Гехі, 25, Матета, 41, Заа, 79, Г'юз, 87.
Крістал Пелас: Батленд – Клайн, Андерсен, Гехі, Мітчелл – Галлахер, Куяте (Г'юз, 84) – Олісе (Бентеке, 84), Езе (Мілівоєвич, 71), Заа – Матета (Едуар, 71).
Евертон: Пікфорд – Холгейт, Кін, Годфрі – Кенні (Калверт-Льюїн, 46), Дукуре, Гомеш, Коулмен (Івобі, 73) – Гордон, Рішарлісон, Таунсенд (Грей, 17).
Попередження: Гордон, 62, Гомеш, 64.