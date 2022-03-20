Англия

"Містяни" здобули трудову перемогу над суперником.

В рамках чвертьфіналу Кубку Англії діючий чемпіон Англії Манчестер Сіті в гостях грав із Саутгемптоном.

Перший тайм команди закінчили з рівним рахунком, при чому забивали виключно гравці "містян" — на початку зустрічі відзначився Стерлінг, а під завісу першого тайму Ляпорт відправив м'яч у свої ворота.

Другий тайм Манчестер Сіті провів у атаках на ворота суперника та зміг материалізувати перевагу — Фоден та Марез довели рахунок до разгромного.

Відзначимо вихід Зінченко за останні хвилини матчу замість Канселу, але українець не встиг відзначитись результативними діями.

Саутгемптон — Манчестер Сіті 1:4

Голи: Ляпорт, 45+2 (автогол) — Стерлінг, 12, Де Брюйне, 62 (пен.), Фоден, 75, Марез, 79

Саутгемптон: Форстер — Уокер-Пітерс, Салісу, Стівенс, Лівраменто — Ельюнуссі (Діалло, 88), Уорд-Проуз, Ромеу (Смолбоун, 88), Армстронг (Дженепо, 83) — Лонг (Броя, 63), Армстронг (Адамс, 63)

Манчестер Сіті: Стеффен — Канселу (Зінченко, 82), Ляпорт (Аке, 83), Стоунз, Уокер — Гюндоган, Родрі Фернандіньо, 83), Де Брюйне — Стерлінг, Гріліш (Фоден, 64), Габриел Жезус (Марез, 63)

Попередження: Стеффен