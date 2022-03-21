До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.
Тоттенгем – Вест Гем, getty images
21 марта 2022, 00:20
Огляд матчу:
Тоттенгем – Вест Гем 3:1
Голи: Зума, 9 (АГ), Сон, 24, 88 – Бенрахма, 35
Тоттенгем: Льоріс – Ромеро, Даєр, Девіс – Доерті, Бентанкур, Гейб'єрг, Регілон (Емерсон Роял, 88) – Кулусевські (Бергвейн, 90+2), Кейн, Сон (Лукас Моура, 90+2)
Вест Гем: Фабіанські – Зума, Доусон, Крессуелл – Джонсон, Соучек, Райс, Масуаку (Форнальс, 56) – Бенрахма, Антоніо (Ярмоленко, 56), Лансіні (Влашич, 84)
Попередження: Доусон