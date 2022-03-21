До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.
Гравці Лестера, getty images
21 марта 2022, 08:20
У рамках 30 туру англійської Прем'єр-ліги Лестер Сіті здобув непросту перемогу над Брентфордом.
Підопічні Брендана Роджерса забили два м'ячі у першому таймі, авторами яких стали Тімоті Кастань та Джеймс Меддісон, завдяки яким вони й зуміли записати до свого активу три очки.
Огляд матчу:
Лестер – Брентфорд 2:1
Голи: Кастань, 20, Медісон, 33 – Вісса, 85.
Лестер: Шмайхель, Джастін, Амарті, Сеюнджю, Кастань (Еванс, 64), Менді, Тілеманс, Медісон, Барнс, Дьюзбері-Голл (Сумаре, 79), Іхеаначо (Дака, 86).
Брентфорд: Райя, Айєр (Роерслев, 66), Янссон, Піннок, Генрі (Фосу, 74), Нергор, Йенсен, Янельт (Баптист, 56), Мбемо, Тоуні, Вісса.
Попередження: Дьюзбері-Голл, Піннок, Нергор