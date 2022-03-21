До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку 1/4 фіналу Кубка Англії.
Ноттінгем Форест — Ліверпуль, getty images
21 марта 2022, 10:51
У рамках чвертьфіналу Кубка Англії Ліверпуль вирушив у гості до Ноттінгем Форест із Чемпіоншипу, де мерсисайдці здобули мінімальну перемогу та пробилися до наступної стадії турніру.
Головним героєм зустрічі став Діогу Жота, який записав на свій рахунок єдиний гол у цьому протистоянні.
Нагадаємо, що у півфіналі Кубка Англії Ліверпуль зустрінеться з Манчестер Сіті, тоді як Челсі зійдеться у очному протистоянні з Крістал Пелас.
Огляд матчу:
Ноттінгем Форест — Ліверпуль 0:1
Гол: Жота, 79
Ноттінгем Форест: Хорват — Спенс, Воррелл, Фігурейдо, Колбек (Сілва 90+1) — Йейтс, Гарнер — Лоулі (Кафу 65), Цинкернагель (Майтен 78), Джонсон — Девіс (Саррідж 77)
Ліверпуль: Аліссон — Цимікас, ван Дейк, Конате, Гомес — Окслейд-Чемберлен (Діас 64), Фабіньо (Тьяго 64), Кейта (Хендерсон 64) — Жота, Фірміно, Елліотт (Мінаміно 64)
Попередження: Гомес