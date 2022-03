У рамках чвертьфіналу Кубка Англії Ноттінгем Форест, який виступає в Чемпіоншипі, приймав на своєму полі Ліверпуль, який веде цього сезону безпосередню боротьбу за чемпіонство в АПЛ і вже встиг виграти Кубок англійської ліги.

Незважаючи на перевагу підопічних Юргена Клоппа у володінні м'ячем та кількості створених моментів біля воріт суперника, їм ніяк не вдавалося забити аж до кінця другого тайму.

Ситуація змінилася на 79-й хвилині зустрічі, коли Діогу Жота відгукнувся на флангову передачу Цимікаса і таки вивів Ліверпуль уперед.

