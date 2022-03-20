Англия

Гол Діогу Жоти у ворота Ноттінгем Форест наприкінці другого тайму вивів мерсісайдців у наступний раунд турніру.

У рамках чвертьфіналу Кубка Англії Ноттінгем Форест, який виступає в Чемпіоншипі, приймав на своєму полі Ліверпуль, який веде цього сезону безпосередню боротьбу за чемпіонство в АПЛ і вже встиг виграти Кубок англійської ліги.

Незважаючи на перевагу підопічних Юргена Клоппа у володінні м'ячем та кількості створених моментів біля воріт суперника, їм ніяк не вдавалося забити аж до кінця другого тайму.

Ситуація змінилася на 79-й хвилині зустрічі, коли Діогу Жота відгукнувся на флангову передачу Цимікаса і таки вивів Ліверпуль уперед.

Більше команди у цій зустрічі не забивали, а фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу мерсисайдців.

Таким чином, Ліверпуль став останнім півфіналістом поточного розіграшу Кубка Англії, куди також раніше пройшли Челсі, Крістал Пелас та Манчестер Сіті.

Півфінальні пари Кубка Англії-2021/22 виглядають так:

Челсі — Крістал Пелас

Манчестер Сіті — Ліверпуль

Орієнтовна дата матчів — 16-17 квітня.

Ноттінгем Форест — Ліверпуль 0:1

Гол: Жота, 79

Ноттінгем Форест: Хорват — Спенс, Воррелл, Фігурейдо, Колбек (Сілва 90+1) — Йейтс, Гарнер — Лоулі (Кафу 65), Цинкернагель (Майтен 78), Джонсон — Девіс (Саррідж 77)

Ліверпуль: Аліссон — Цимікас, ван Дейк, Конате, Гомес — Окслейд-Чемберлен (Діас 64), Фабіньо (Тьяго 64), Кейта (Хендерсон 64) — Жота, Фірміно, Елліотт (Мінаміно 64)

Попередження: Гомес