Англия

Француз розповів про досвід роботи із португальским наставником.

Півзахісник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Поль Погба розповів про те, як часто в нього були психологічні проблеми.

За словами футболіста, він впав у депресію після приходу в команду Жозе Моуріньо.

"Безумовно, ми заробляємо великі гроші та не можемо скаржитись на це, але інколи в житті футболістів трапляються такі ситуації, що рідко бувають у звичанйних людей.

Коли в Манчестер Юнайтед прийшов Жозе Моуріньо, то в мене розпочалась депресія. Наша зарплатня не завжди означає, що ми щасливі. Я постійно намагався відповісти собі на питання, чи моя вина в тому чи іншому моменті", — наводить слова Погба Get French Football News.

Відзначимо, що раніше повідомлялось про те, що Погба залишить МЮ по закінченню сезону.