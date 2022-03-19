Англия

Низка футболістів не має наміру продовжувати контракт з клубом.

Низка футболістів Манчестер Юнайтед, чиї контракти завершуються по закінченню сезону, залишать клуб на правах вільних агентів.

Мова йдеться про Поля Погба, Единсона Кавані, Хуана Мату та Джессі Лінгарда, повідомляє Ніколо Скіра.

Погба вважає, що його повернення у Манчестер Юнайтед було помилкою, то розглядає варіант із поверненням до Ювентуса. Що стосується Кавані, то уругваєць незадоволений своїм становищем у клубі, як і Лінгард.

Раніше повідомлялось про зацікавленність Ботафого у послугах Кавані.