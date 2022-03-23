Французький півзахисник може змінити клубну прописку.
Поль Погба, getty images
23 марта 2022, 22:56
Поль Погба готується до найближчого літнього трансферного вікна, коли доведеться вирішувати питання зі своїм майбутнім.
Як повідомляє видання Sky Sports, агенти французького півзахисника контактують із трьома клубами — Реалом, ПСЖ та Ювентусом.
Зазначимо, що Погба цього сезону зіграв у 20 матчах, забив один гол та віддавши вісім результативних передач.
Нагадаємо, що Ювентус посилено працює над достроковим підписанням угоди з Погба.