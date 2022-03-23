Англия

Французький півзахисник може змінити клубну прописку.

Поль Погба готується до найближчого літнього трансферного вікна, коли доведеться вирішувати питання зі своїм майбутнім.

Як повідомляє видання Sky Sports, агенти французького півзахисника контактують із трьома клубами — Реалом, ПСЖ та Ювентусом.

Зазначимо, що Погба цього сезону зіграв у 20 матчах, забив один гол та віддавши вісім результативних передач.

Нагадаємо, що Ювентус посилено працює над достроковим підписанням угоди з Погба.