Италия

Наріжний камінь у цьому питанні — зарплата гравця.

Згідно з нещодавньою інформацією британської преси стосовно майбутнього французького півзахисника Поля Погба, який із великою долею ймовірності залишить англійський Манчестер Юнайтед, клуби-претенденти на статусного гравця вже почали проявляти активність на трансферному ринку.

Одним із них є туринський Ювентус — минулий клуб 28-річного виконавця, із якого він перейшов саме до "Червоних дияволів" за 105 млн євро у 2016 році.

Як повідомляє італійське видання La Gazzetta dello Sport, головний тренер "Старої Синьйори" Массіміліано Аллегрі буцімто сам зацікавлений у тому, аби попрацювати з Погба, а на теперішній час намагається умовити керівництво клубу на його підписання.

Однак, суттєвою перепоною на шляху цього трансферу буде заробітна платня Поля — гравцю пропонують 7,5 млн євро за сезон, у той час як на Олд Траффорд він отримує удвічі більше — 15 млн євро.

Для Ювентуса подібна сума не є досяжною на поточний момент, однак навіть 7,5 млн євро окладу гарантуватиме французу тотожну до Душана Влаховича зарплатню.

Зауважимо, що Погба цього сезону зіграв у 20 матчах, забивши один гол та віддавши вісім результативних передач.