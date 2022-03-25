Англия

Хавбек цілком задоволений своїм становищем у клубі.

Півзахісник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Бруну Фернандеш близький до того, щоб продовжити контракт зі своїм клубом.

Футболіст щасливий в складі "червоних дияволів" та готовий поставити підпис під новою угодою, повідомляє Фабріціо Романо.

Також повідомляється, що Фернандешу піднімуть заробітну плату із підписанням нового контракту. Діюча угода португальця розрахована до літа 2025 року.

Відзначимо, що у поточному сезоні на рахунку хавбека 37 матчів у футболці МЮ, в яких він забив дев'ять м'ячів, а також віддав 14 гольових передач.

Раніше повідомлялось, що низка гравців МЮ залишить клуб по закінченню сезона.