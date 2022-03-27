Англия

Футболіст висловився з приводу повернення до збірної.

Нападник збірної Данії Крістіан Еріксен прокоментував свій вихід на поле у товариському матчі проти збірної Нідерландів.

"Я був дуже радий тим, як мене зустріли нідерландські вболівальники. Тут я виступав за Аякс, тож, звичайно, вони мене знають. Безперечно, це був дуже душевний прийом.

Мій гол? Я був щасливий, що м'яч прийшов до мене, і, звичайно, це було чудове завершення моменту. Ідеальний спосіб розпочати повернення до міжнародного футболу.

З нетерпінням чекаю на можливість зіграти на чемпіонаті світу в Катарі, але попереду багато матчів, і я зосереджений на них", — розповів Еріксен.

Відео голів та огляд матчу Нідерланди — Данія можна дивитися на Football.ua.

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