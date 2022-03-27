ЧМ-2022. Отбор

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти зустрічі.

Свій товариський матч під час березневої міжнародної паузи зіграли також і збірні Нідерландів та Данії, які зустрілися на полі амстердамської Йохан Кройф Арени.

Господарі ще в першому таймі зробили вагомий внесок у майбутню перемогу, забивши тричі у ворота суперників, на що у "червоної гвардії" знайшлася відповідь лише у вигляді голу Крістіана Еріксена, який повернувся на поле в міжнародному поєдинку після тривалого періоду фактично поза футболом.

Огляд матчу:

Нідерланди — Данія 4:2

Голи: Бергвейн, 16, 71, Аке, 29, Депай, 37 (пен.) — Вестергор, 19, Еріксен, 48

Нідерланди: Флеккен — Думфріс, де Лігт, Ван Дейк, Аке (Маласія, 77), Блінд — Коопмейнерс, Бергейс, Ф. де Йонг — Бергвейн (Мален, 77), Депай (Данжума, 77).

Данія: Шмайхель — Андерсен, Нельссон, Вестергор (Бруун Ларсен, 78) — Ба (Крістенсен, 46), Хойб’єрг, Ділейні (Нергор, 24), Мехле (Біллінг, 87) — Линдстрьом (Еріксен, 46), Поульсен (Сков-Ольсен, 44), Вінн (Дольберг, 58).

Попередження: Вестергор.