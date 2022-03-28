Англия

Захисник розповів про свої футбольні вподобання.

Вихованець англійського Ліверпуля Трент Александер-Арнольд є незмінним гравцем стартового складу команди Юргена Клоппа, проте наразі вимушений знаходитися поза межами тренувального процесу через ушкодження підколінного сухожилля.

Утім, ця травма не заважає йому проводити вільний час за розмовою із журналістами, а під час одного з останніх своїх інтерв’ю 23-річний гравець відповідав на запитання стосовно власних футбольних уподобань.

"Моєю улюбленою командою, окрім Ліверпуля, є Барса. Я відчуваю, що в них ті ж самі цінності та переконання, що й у Ліверпуля.

Їм подобається використовувати гравців із академії у своєму складі. Я виріс, спостерігаючи за Мессі та тією великою Барселоною, кістяк якої він утворював разом з Іньєстою та Хаві", — заявив англійський гравець.

Зауважимо, що в поточному сезоні Трент відіграв у 35 матчах, забивши два голи та віддавши 17 гольових передач.