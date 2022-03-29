Керманич збірної Англії розповів про підготовку до матчу проти Кот д’Івуару.
Гарет Саутгейт, Getty Images
29 марта 2022, 11:13
Напередодні товариської гри проти Кот д’Івуара головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів про тонкощі підготовки команди до майбутнього поєдинку.
"Я думаю, що європейський футбол багато в чому гомогенізований, але я не думаю, що світовий футбол є таким самим. Є певні тактичні критерії, які переходять із однієї країни в іншу, але є певні атрибути, риси та стилі, які справді мають культурні відмінності. Наприклад, можемо виокремити американський стиль футболу порівняно з тим, як у нього грають у Африці.
У ідеальному світі ми надали б нашим гравцям більше цієї різноманітності. Ми власне завжди хотіли зробити це, зокрема й на юніорському рівні. Але ми згаяли цю можливість.
Коли я розмовляю з тренерами з Південної Америки, вони теж шкодують, що вони не мають такої можливості. На це мав уплив фактор останніх двох років, із труднощами, із якими ми всі зіткнулися. Це не те, чого б нам хотілося, але ми знаходимося не у більш важкому становищі, аніж будь-хто інший. У підсумку, досягнуть успіху ті команди, які найкраще адаптуються.
Зараз ми працюємо над тим, аби стати кращими, аніж є, перед чемпіонатом світу. Зокрема, розглядаємо питання щодо номінальних виконавців пенальті. У нас дійсно є тільки Гаррі Кейн і Джеймс Ворд-Проуз, які мають постійний подібний досвід у своїх клубах. Також є Маркус Рашфорд, проте Бруну Фернандеш частіше за нього підходив до позначки.
Коли ми грали проти Італії, їхня перша п'ятірка пенальтистів до цього реалізувала понад 40 пенальті у різних матчах. У нас тільки Кейн знаходиться на цьому рівні, тому нам доведеться дивитися на це трохи по-іншому, аніж просто прийняти, що гравці тренуватимуться у своїх клубах, а потім зможуть робити те саме у збірній. Це завдання, яке ми поставили перед собою. Ми вважаємо, що воно правильне", — заявив англійський спеціаліст.
Нагадаємо, що Англія зіграє проти Кот д’Івуара 29 березня о 21:45 за київським часом.