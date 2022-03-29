Англия

Керманич збірної Англії розповів про підготовку до матчу проти Кот д’Івуару.

Напередодні товариської гри проти Кот д’Івуара головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів про тонкощі підготовки команди до майбутнього поєдинку.

"Я думаю, що європейський футбол багато в чому гомогенізований, але я не думаю, що світовий футбол є таким самим. Є певні тактичні критерії, які переходять із однієї країни в іншу, але є певні атрибути, риси та стилі, які справді мають культурні відмінності. Наприклад, можемо виокремити американський стиль футболу порівняно з тим, як у нього грають у Африці.

У ідеальному світі ми надали б нашим гравцям більше цієї різноманітності. Ми власне завжди хотіли зробити це, зокрема й на юніорському рівні. Але ми згаяли цю можливість.

Коли я розмовляю з тренерами з Південної Америки, вони теж шкодують, що вони не мають такої можливості. На це мав уплив фактор останніх двох років, із труднощами, із якими ми всі зіткнулися. Це не те, чого б нам хотілося, але ми знаходимося не у більш важкому становищі, аніж будь-хто інший. У підсумку, досягнуть успіху ті команди, які найкраще адаптуються.

Зараз ми працюємо над тим, аби стати кращими, аніж є, перед чемпіонатом світу. Зокрема, розглядаємо питання щодо номінальних виконавців пенальті. У нас дійсно є тільки Гаррі Кейн і Джеймс Ворд-Проуз, які мають постійний подібний досвід у своїх клубах. Також є Маркус Рашфорд, проте Бруну Фернандеш частіше за нього підходив до позначки.

Коли ми грали проти Італії, їхня перша п'ятірка пенальтистів до цього реалізувала понад 40 пенальті у різних матчах. У нас тільки Кейн знаходиться на цьому рівні, тому нам доведеться дивитися на це трохи по-іншому, аніж просто прийняти, що гравці тренуватимуться у своїх клубах, а потім зможуть робити те саме у збірній. Це завдання, яке ми поставили перед собою. Ми вважаємо, що воно правильне", — заявив англійський спеціаліст.

Нагадаємо, що Англія зіграє проти Кот д’Івуара 29 березня о 21:45 за київським часом.