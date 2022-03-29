Англия

Мікель Артета продовжує "чистку" складу команди.

Лондонський Арсенал готовий попрощатися з двома своїми півзахісниками.

Мова йдеться про Мохамеда Ельнені та Лукаса Торрейру, повідомляє Фабріціо Романо.

Єгипетьский хавбек залише стан "канонірів" влітку по завершенню контракту. Що стосується Торрейри, то футболіст підпише повноцінний контракт із Фіорентиною, за яку виступає на правах оренди.

Очікується, що "фіалки" заплатять за трансфер близько 15 млн євро.

Раніше повідомлялось про інтерес Арсеналу до форварда Наполі Осімхена.