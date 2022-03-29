Англия

Форвард має шанс залишитись в Лондоні.

Нападник лондонського Арсеналу Александр Ляказетт може залишитись в клубі по завершенню сезону.

"Каноніри" готують короткостроковий контракт до француза на один рік з можливістю пролонгації угоди, повідомляє GFFN.

Зазначимо, що раніше боси Арсеналу не палали бажанням подовжувати контракт з футболістом, так само як і Ляказетт, котрий був згоден лише на контракт строком на 2-3 роки.

В поточному сезоні футболіст провів 29 матчів за Арсенал, в яких забив шість м'ячів та віддав вісім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Барселона розглядає можливість підписання Александера Ляказетта.