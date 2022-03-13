Испания

Каталонці хочуть підписати французького форварда.

Нападник Арсенала Александр Ляказетт потрапив у сферу інтересів Барселони, повідомляє Le 10 Sport.

Барселона планує підсилити лінію нападу наступного літа і розглядає можливість підписання Ляказетта, який має стати вільним агентом. Каталонці зосередяться на французькому форварді, якщо вони не зможуть домовитися про трансфер Ерлінга Голанда.

Цього сезону 30-річний гравець провів 26 поєдинків у складі "канонірів", відзначившись п’ятьма голами і вісьмома асистами.

Раніше повідомлялося, що Барселона також цікавиться Тімо Вернером і Ромелу Лукаку.