Каталонці хочуть підписати французького форварда.
Александр Ляказетт, Getty Images
13 марта 2022, 11:21
Нападник Арсенала Александр Ляказетт потрапив у сферу інтересів Барселони, повідомляє Le 10 Sport.
Барселона планує підсилити лінію нападу наступного літа і розглядає можливість підписання Ляказетта, який має стати вільним агентом. Каталонці зосередяться на французькому форварді, якщо вони не зможуть домовитися про трансфер Ерлінга Голанда.
Цього сезону 30-річний гравець провів 26 поєдинків у складі "канонірів", відзначившись п’ятьма голами і вісьмома асистами.
Раніше повідомлялося, що Барселона також цікавиться Тімо Вернером і Ромелу Лукаку.