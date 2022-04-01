Англия

Хавбек манкуніанців розповів про пролонгацію контракту зі своїм клубом.

Бруну Фернандеш продовжив контракт з Манчестер Юнайтед до 2026 року.

Португалець висловився щодо цієї події, наголосивши про неймовірну честь представляти кольори "червоних дияволів".

"У мене склались особливі стосунки із клубом та нашими фанатами. Я виріс з мечтою грати за цей клуб і тепер це реальність та неймовірна честь.

Я вже два роки в цьому клубі, але все ще відчуваю великі емоції, коли з'являюсь на полі в цій футболці. Велика привілегія — грати за цю команду.

Я хочу добитись ще більшого за Манчестер Юнайтед, ніж зараз. Ми хочемо дати фанатам те, на що вони реально заслуговують", — поділився емоціями Фернандеш.

Відзначимо, що у поточному сезоні на рахунку хавбека 37 матчів у футболці МЮ, в яких він забив дев'ять м'ячів, а також віддав 14 гольових передач.

Раніше стала відома нова зарплата Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед.