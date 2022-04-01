Англия

Фахівець заявив, що щасливий такому рішенню капітана.

Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель заявив, що Сезар Аспілікуета, з великою долею ймовірності, залишится в клубі.

Раніше стало відомо, що через певну кількість матчів, яку вже іспанець зіграв цього сезону, його контракт продовжиться на один рік.

"Я розумів, що це відбудиться, оскільки знав про необхідну кількість матчів, які йому потрібно зіграти. Це гарна новина, ми знали про це. Це гарна новина для усього клубу та вболівальників.

Він має дійсний контракт, він наш капітан та лідер клубу, тому висока ймовірність, що він залишається в команді", — сказав Тухель.

Нагадаємо, що чутки зв'язували Аспілікуету з каталонською Барселоною та іншими клубами. Він виступає за лондонців з 2012 року.