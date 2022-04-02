Англия

Football.ua представляє анонс матчу 31-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Лестером, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед — Лестер

Субота, 2 квітня, 19:30. Олд Траффорд, Манчестер. Головний арбітр — Андре Маррінер. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Клубний футбол нарешті повертається на наші телеекрани після міжнародної паузи, а разом із ним і англійська Прем'єр-ліга. Манчестер Юнайтед перебуває далеко не в кращому становищі як з ігрової, так і з турнірної точки зору. Підопічні Ральфа Рангніка не просто ризикують залишитися без місця у топ-4 таблиці АПЛ за підсумками сезону, а швидше за все точно залишаться без нього.

На даний момент манкуніанці йдуть лише шостими, тоді як четвертий лондонський Арсенал має перевагу в чотири набрані очки і один матч у запасі. Звичайно, сезон ще не завершений і ще гратиме достатньо поєдинків, однак, як мінімум, МЮ точно не є фаворитом у цій гонці за лігочемпіонівською перепусткою.

Якщо дивитися на результати останніх очних матчів, то Лестер Сіті традиційно є важким суперником для Манчестер Юнайтед. Останні три зустрічі цих команд, які відбулися 2021 року, завершилися перемогами "лисиць". Але тоді і сам Лестер був сильнішим і навіть поповнив свою трофейну кімнату виграними Кубком Англії та Суперкубком Англії.

Зараз, звичайно, колектив Брендана Роджерса далекий від тієї форми, що була минулого року. Наразі Лестер розташовується в середині турнірної таблиці, а про боротьбу за єврокубки не йдеться і мови, не кажучи вже про зону Ліги чемпіонів. Головною проблемою Лестера є те, що їх часто не вистачає фізично на всю дистанцію матчу, адже неодноразово "лисиці" втрачали задовільний для себе результат у заключних відрізках зустрічей.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Ральфа Рангніка. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,56, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 6,30. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,70.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Грінвуд, Кавані — Бертранд, Ндіді, Томас, Варді, Ворд

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