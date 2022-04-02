Англия

Гравець збірної Англії є безмежно коштовним на трансферному ринку.

Лондонський Вест Гем уже не перше трансферне вікно відбивається від різноманітних пропозицій стосовного свого ключового півзахисника Деклана Райса, проте під час кожних переговорів із іншими клубами розмова закінчується на моменті, коли "молотобійці" оголошують суму, яку бажають отримати за продаж власного гравця.

Ще під час минулої зимової трансферної кампанії головний тренер "залізних" Девід Моєс розповідав про 100 млн фунтів стерлінгів у якості початкової точки відліку для переговорів, проте вже зараз керманич клубу легко підвищує ставки.

"Перше, що потрібно сказати про Деклана Райса, це те, що він узагалі не продається.

Проте, якщо ви дійсно зацікавлені, це буде на багато вище від тих 100 млн фунтів стерлінгів, що виявилися задешевими минулого літа. Зараз це вже 150 мільйонів фунтів стерлінгів — це мінімум, із якого ми будемо починати розмову. Однак, ще раз, він не продається.

Ми дивимося на приклад того, що Тоттенгем свого часу зробив з Гаррі Кейном, хоча зрештою ситуація там була трохи інакшою.

Вони тоді сказали: "Ні, є конкретна ціна, і якщо хтось хоче її сплатити, то ми, мабуть, погодимося. Якщо ні, то він нікуди не піде". Ось і все, вони його в підсумку утримали в себе.

Здебільшого, футбольні клуби є відповідальними, бо вони мають чітко виписані контракти з гравцями. Ще прийдуть часи, коли гравці отримають владу, але наразі ми маємо Деклана під час найкращої частині контракту на три з половиною роки — так само, як у Тоттенгема контракт Гаррі Кейна, і вони повністю контролюють ситуацію", — заявив англійський фахівець.

Нагадаємо, що цими вихідними Вест Гем зіграє домашній матч проти Евертону 3 квітня, о 16:00 за київським часом.