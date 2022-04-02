Англия

Завершилися п'ять поєдинків 31 туру чемпіонату Англії.

В рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги вболівальники стали свідками протистояння двох лондонських колективів: Челсі та Брентфорда.

Незважаючи на те, що підопічні Томаса Тухеля підходили до цієї зустрічі як господарі поля та фаворити, вони зазнали від"бджіл" поразки з рахунком 1:4.

Челсі — Брентфорд 1:4

Голи: Рюдігер, 48 — Янельт, 50, 60, Еріксен, 54, Вісса, 87

Челсі: Менді – Аспілікуета, Сілва, Рюдігер, Алонсо (Джеймс, 55) – Маунт, Лофтус-Чік, Канте (Лукаку, 65) – Зієш, Хавертц, Вернер (Ковачич, 64)

Брентфорд: Райя – Роерслев, Айєр, Янссон, Піннок, Генрі (Каньос, 88) – Еріксен, Нергор, Янельт (Йєнсен, 82) – Мбеумо (Вісса, 85), Тоуні

У паралельному матчі Манчестер Сіті вирушив у гості до Бернлі, де здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Завдяки цьому результату команда Хосепа Гвардіоли знову випередила Ліверпуль на одне очко та зберегла лідируючу строчку у турнірній таблиці за підсумками 31-го туру.

Бернлі — Манчестер Сіті 0:2

Голи: Де Брюйне, 5, Гюндоган, 25

Вулвергемптон — Астон Вілла 2:1

Голи: Хонні, 7, Янг, 36 (аг) — Воткінс, 86 (пен.)

Лідс — Саутгемптон 1:1

Голи: Гаррісон, 29 - Ворд-Праус, 49

Брайтон — Норвіч 0:0