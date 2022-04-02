До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.
Ліверпуль — Вотфорд, getty images
02 апреля 2022, 19:41
У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймав на своєму полі Вотфорд та здобув упевнену перемогу.
Підопічні Юргена Клоппа відправили у ворота суперника два м'ячі без відповіді, авторами яких стали Діогу Жота і Фабіньо (пенальті).
Огляд матчу:
Ліверпуль — Вотфорд 2:0
Гол: Жота, 22, Фабіньо, 89 (пен.)
Ліверпуль: Аліссон — Гомес, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Джонс (Фабіньо 61), Хендерсон, Тіаго (Мілнер 89) — Салах (Мане 69), Фірміно, Жота
Вотфорд: Фостер — Камара, Самір, Кабаселе, Феменія — Куцка, Луза (Кінг 78), Сіссоко — Кучо (Клеверлі 78), Педро (Денніс 78), Сарр
Попередження: Гомес — Кучо