Англия

Шанси "червоних дияволів" на потрапляння до топ-4 за підсумками сезону випаровуються з кожним туром.

У заключному суботньому матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Лестер Сіті.

Попри безгольову першу половину зустрічі команди порадували глядачів на Олд Траффорд забитими м'ячами після перерви.

Спершу на 63-й хвилині Келечі Іхеаначо вивів Лестер уперед, однак лише через три хвилини Фред повернув паритет на табло.

Більше в цьому протистоянні команди не забивали (якщо не рахувати скасований гол Меддісона на 80-й хвилині), а фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

Манчестер Юнайтед — Лестер Сіті 1:1

Голи: Фред, 66 — Іхеаначо, 63

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Магуайр, Варан, Шоу (Теллес 46) — Мактоміней (Рашфорд 55), Фред — Еланга, Погба (Матич 75), Санчо — Фернандеш

Лестер: Шмейхель — Кастань, Еванс (Амарті 64), Фофана, Джастін — Менді (Чоудурі 90+1), Тілеманс — Барнс, Дьюсбері-Холл, Маддісон — Іхеаначо (Дака 90+1)

Попередження: Шоу, Мактоміней — Фофана, Тілеманс