Англия

Футболіст розповів про те, що рівень гри потрібно підвищувати.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував результат гри проти Лестера в АПЛ (1:1).

"Всі гравці Манчестер Юнайтед розчаровані. Це не той результат, на який ми розраховували, але зараз уже нічого не вдієш.

Ми повинні дивитися вперед і розуміти, що стандарти цього клубу повинні бути вищими і, звісно, кращими. Ми знаємо, що здатні їх збільшити.

Треба думати про перемогу у кожному матчі. Але зараз не можна заглядати вперед надто далеко, треба йти від гри до гри", — сказав Фернандеш.

Відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Лестер Сіті можна дивитися на Football.ua.