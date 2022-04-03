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Вест Гем — Евертон 2:1
Голи: Крессвелл, 32, Боуен, 58 — Голгейт, 53

Вест Гем: Фабіанські — Фредерікс, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен (Нобл, 70), Бенрахма (Ярмоленко, 82), Форнальс — Антоніо.

Евертон: Пікфорд — Голгейт, Кін, Годфрі — Кенні, Івобі, Дукуре, Миколенко — Рішарлісон, Грей — Калверт-Льюїн (Гордон, 78).

Попередження: Крессвелл — Кін, Голгейт.

На 65-й хвилині був вилучений Майкл Кін (Евертон) (друге попередження).