Англия

Вест Гем дотиснув Евертон

Андрій Ярмоленко та Віталій Миколенко взяли участь у грі, проте відзначитися результативною дією бодай на двох не змогли.

Вест Гем — Евертон, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Вест Гем — Евертон 2:1

Голи: Крессвелл, 32, Боуен, 58 — Голгейт, 53



Вест Гем: Фабіанські — Фредерікс, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен (Нобл, 70), Бенрахма (Ярмоленко, 82), Форнальс — Антоніо.



Евертон: Пікфорд — Голгейт, Кін, Годфрі — Кенні, Івобі, Дукуре, Миколенко — Рішарлісон, Грей — Калверт-Льюїн (Гордон, 78).



Попередження: Крессвелл — Кін, Голгейт.



На 65-й хвилині був вилучений Майкл Кін (Евертон) (друге попередження).