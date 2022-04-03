Англия
03 апреля 2022, 17:56
Вест Гем дотиснув Евертон
Андрій Ярмоленко та Віталій Миколенко взяли участь у грі, проте відзначитися результативною дією бодай на двох не змогли.
Вест Гем — Евертон, Getty Images
03 апреля 2022, 17:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Вест Гем — Евертон 2:1
Голи: Крессвелл, 32, Боуен, 58 — Голгейт, 53
Вест Гем: Фабіанські — Фредерікс, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуен (Нобл, 70), Бенрахма (Ярмоленко, 82), Форнальс — Антоніо.
Евертон: Пікфорд — Голгейт, Кін, Годфрі — Кенні, Івобі, Дукуре, Миколенко — Рішарлісон, Грей — Калверт-Льюїн (Гордон, 78).
Попередження: Крессвелл — Кін, Голгейт.
На 65-й хвилині був вилучений Майкл Кін (Евертон) (друге попередження).