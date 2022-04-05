Англия

Лондонці несподівано поступилися.

Арсенал у рамках поєдинку 31 туру чемпіонату Англії вирушив у гості до Крістал Пелас і зазнав великої поразки.

Кристал Пелас відправив у ворота суперника три м'ячі, не давши навіть шансу набрати бали.

Кристал Пелас - Арсенал 3:0

Голи: Матета, 16, Айю, 24, Заа, 74

Кристал Пелас: Гуаїта – Клайн, Андерсен, Гехі, Мітчелл – Куяте (Мілівійович, 80), Шлупп, Галлахер – Айю (Едуар, 76), Заа, Матета (Макартур, 69).

Арсенал: Ремсдейл – Соареш (Нкетіа, 66), Габріел, Уайт, Нуну Тавареш (Мартінеллі, 46) – Джака, Партей (Локонга, 75) – Едегор, Сміт-Роу, Ляказетт, Сака.