Англия

Шотландський захісник потребує операції.

Фланговий захісник Арсеналу та збірної Шотландії Кіран Тірні більше не зіграє в цьому сезоні.

Футболіст отримав травму на одній з тренировок команди та вимушений достроково завершити виступи у цій кампанії. Мова йдеться про травму лівого коліна, повідомляє офіційний сайт "канонирів".

Найближчим часом Тірні буде проведено операцію, після чого він буде відновлюватись. За прогнозами лікарів, захисник повинен встигнути відновитись до початку передсезонної підготовки до наступного сезону.

В поточному сезоні на рахунку шотландця 25 матчів у футболці Арсенала, в яких він забив один м'яч, а також віддав три гольові передачі.