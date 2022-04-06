Англия

Фабіо Паратічі зазнав рідкої невдачі вже на самому старті переговорів.

Лондонський Тоттенгем шукає різноманітне підсилення для своєї лінії захисту, тому прийдешньої трансферної кампанії обіцяє бути дуже активним у спробах підписати перспективних виконавців.

Зокрема, зацікавив представників "шпор" і правий захисник італійського Торіно Вілфред Сінго, заради споглядання за грою якого до Туріна неодноразово навідувався навіть помічник Антоніо Конте Крістіан Стелліні.

Однак, як тільки зайшлося про власне початок контактів між клубами, то директор Тоттенгему Фабіо Паратічі отримав відмову від будь-яких переговорів від представників "биків".

Торіно вирішив зберегти 21-річного виконавця в своєму складі, бо також побоюється втрати одразу кількох футболістів, у яких спливають контракти найближчим часом.

У поточному сезоні Сінго зіграв 30 матчів, у яких відзначився трьома голами та віддав чотири гольові передачі.