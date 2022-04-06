Англия

Керманич мерсисайдців відкидає варіант переїзду норвезького форварда на Енфілд.

У літнє трансферне вікно ключовий нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд з великою ймовірністю вирушить за новим викликом у своїй кар'єрі.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про чутки, які пов'язують 21-річного норвежця із можливим трансфером до його команди.

"Жодних шансів! Ми не братимемо участь у цьому. Ці цифри просто божевільні – ми не матимемо до цього ніякого відношення. Чесно кажучи, я не хочу мати з цим нічого спільного. Це зовсім не весело", — цитує слова Клоппа журналіст Фабриціо Романо.

У поточному сезоні Ерлінг Голанд провів за Дортмунд 24 поєдинкіи у всіх турнірах, у яких забив 23 голи та віддав 6 результативних передач.