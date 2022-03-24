Испания

Два лідери збірної Норвегії перебувають у дружніх стосунках не перший рік.

У літнє трансферне вікно ключовий нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд з великою ймовірністю вирушить за новим викликом у своїй кар'єрі, а одним із головних претендентів на норвезького бомбардира є мадридський Реал.

Атакуючий півзахисник лондонського Арсеналу та партнер Голанда по збірній Норвегії Мартін Едегор, який до літа минулого року був гравцем Реала до свого остаточного переїзду на Емірейтс, зізнався, що мав розмову з Ерлінгом з приводу "вершкових".

"Ми хороші друзі, тому ми говоримо про багато речей. Наприклад, про мій період в Реалі. Так, ми говорили про це, але у цьому немає нічого особливого", — цитує Едегора журналіст Кріс Уітлі.

У поточному сезоні Ерлінг Голанд провів за Дортмунд 23 поєдинкіи у всіх турнірах, у яких забив 23 голи та віддав 6 результативних передач.

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