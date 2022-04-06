Англия

"Іриски" не змогли набрати бали.

Евертон у рамках поєдинку дев'ятнадцятого туру чемпіонату Англії вирушив у гості до Бернлі та програв.

"Іриски" змогли відзначитись двома голами завдяки точним ударам Рішарлісона з пенальті, але суперник забив тричі зусиллями Коллінза, Родрігеса та Корне.

Зазначимо, що один із пенальті для Евертона заробив Віталій Міколенко.

Бернлі — Евертон 3:2

Голи: Коллінз, 12, Родрігес, 57, Корне, 86 — Рішарлісон, 18, 41

Бернлі: Поуп – Робертс (Лоутон, 72), Тарковські, Коллінз, Тейлор – Леннон (Макнил, 85), Вествуд, Браунхілл, Родрігес – Вегорст (Видра, 80), Корне.

Евертон: Пікфорд – Кенні, Годфрі, Брентуейт, Міколенко – Холгейт, Дукуре, Рондон, Івобі – Келверт-Льюїн, Рішарлісон, Гордон (Грей, 73).