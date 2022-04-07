Англия

Аргентинський нападник підшукує наступне місце для виступів.

Уже достеменно відомо про те, що аргентинський нападник туринського Ювентуса Пауло Дібала не буде продовжувати контракт із своїм нинішнім клубом після його завершення влітку цього року, тому полишить "Стару Синьйору" на правах вільного агента.

Раніше повідомлялось, що 28-річний виконавець може поповнити склад одного з чотирьох іменитих клубів, до переліку яких усе намагається долучитися й лондонський Арсенал.

Однак, доки "каноніри" роблять лише обережні запити стосовно вимог аргентинського виконавця, той же міланський Інтер, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, використовує обмежений час задля проведення переговорів власне з агентом футболіста Хорхе Антуном.

При цьому, французький Парі Сен-Жермен усе одно вважається одним із лідерів перегонів у битві за гравця через суттєвіші фінансові можливості, у порівнянні з конкурентами.

Тим часом "Джоя" вже забив 13 м’ячів та віддав шість гольових передач у 30 матчах за свій поточний клуб.