Италия

Аргентинський нападник може змінити клубну прописку.

Пауло Дібала, контракт якого з Ювентусом добігає кінця, зацікавив чотири топ-клуби з провідних ліг.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, йдеться про Барселону, Інтер, Атлетико та Парі Сен-Жермен.

Цього сезону 28-річний гравець провів 27 матчів у складі туринського клубу, забив 12 голів і віддав 6 асистів.

Нагадаємо, що раніше Дібала дав свідчення у справі фінансових злоуживань у Ювентусі.