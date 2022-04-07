Півзахисник Лідса Калвін Філліпс влітку може поповнити ряди Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє MEN.

Клуб вже веде перемовини із Лідсом, тому що вважає, що пріоритетне завдання для них — посилення лінії півзахисту.

Також відомо, що у "червоних дияволів" є альтернативи на цю позицію — Деклан Райс з Вест Гема та Джуд Беллінгем з Боруссії Д.

У цьому сезоні на рахунку Філліпса 16 матчів за Лідс в усіх змаганнях, один гол та одна гольова передача. Він чотири місяці пропустив через травму.