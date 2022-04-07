Англия

МЮ працює над трансфером хавбека.

Півзахисник Лідса Калвін Філліпс влітку може поповнити ряди Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє MEN.

Клуб вже веде перемовини із Лідсом, тому що вважає, що пріоритетне завдання для них — посилення лінії півзахисту.

Також відомо, що у "червоних дияволів" є альтернативи на цю позицію — Деклан Райс з Вест Гема та Джуд Беллінгем з Боруссії Д.

У цьому сезоні на рахунку Філліпса 16 матчів за Лідс в усіх змаганнях, один гол та одна гольова передача. Він чотири місяці пропустив через травму.