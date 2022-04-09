Англия

Керманич Евертону відреагував на чутки про своє можливе звільнення з посади.

У рамках 32-го туру англійської Прем’єр-ліги Евертон на власному полі буде протистояти Манчестер Юнайтед.

Евертон — Манчестер Юнайтед. Напередодні

Однак, більшу частину свого останнього інтерв’ю перед грою Головний тренер "ірисок" Френк Лампард приділив відповіді на питання про його подальшу долю в клубі.

"Моє звільнення? Я не можу це впливати, тому буду про це турбуватися.

Я спробую відповісти вам на це питання чесно. Я не дурень. Коли ти влаштовуєшся на роботу менеджером у Прем'єр-лізі, можливі ситуації, у яку я потрапив тут або як це було в Челсі, де клуб потрапив під трансферну заборону та половиною складу з юнаків, які не грали в чемпіонаті роком раніше, але очікувалося, що ми фінішуємо у четвірці найкращих.

Це — буденність нашої роботи. Тож стосовно цього я не переймаюся. Я розмірковую над тим, як завтра виконувати свою роботу. Турбуюся про те, щоб обрати правильний склад, людей, які хочуть боротися та віддавати за цей клуб усе, аби тільки досягти результату. Це мене найбільше непокоїть наразі.

За свою відносно коротку тренерську кар'єру я, ймовірно, провів 18 місяців у Челсі зі схожими труднощами. За ці 18 місяців ми, ймовірно, зіграли дві гри без будь-яких сторонніх запитань.

Можливо, саме це й є ознакою футболу Прем'єр-ліги. Це тиск. Ви підписуєтеся на це, якщо хочете тут працювати.

У мене із цим немає проблем. Навіть якщо ви потрапляєте до фіналу Кубка Англії і увійдете в четвірку найкращих, ви все одно зазнаватимете тих самих проблем.

Евертон — величний клуб, і люди хочуть говорити про нього. Із точки зору футболу, я не думаю, що люди повинні говорити про нас якось інакше, аніж про команди, проти яких ми граємо.

У нас немає права не вести боротьбу за виживання, якими б не були обставини. Але я пишаюся тим, що керую цими хлопцями, і пишаюся тим, що історія клубу продовжує йти за позитивною стежкою", — заявив англійський фахівець.

Нагадаємо, що матч Евертон — Манчестер Юнайтед відбудеться 9 квітня, о 14:30 за київським часом.