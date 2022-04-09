Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та Манчестер Юнайтед.
Віталій Миколенко, Getty Images
09 апреля 2022, 13:46
У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на Гудісон Парк буде приймати Манчестер Юнайтед.
Франк Лампард, після поразки від Бернлі (2:3), вирішив використати з перших хвилин Коулмана та Віталія Миколенка на флангах оборони, у той час як до центру захисту відправився Кін. Делф та Аллан зіграють у центральній лінії.
Ральф Рангнік, на тлі нічиєї проти Лестера (1:1), залучив до стартового складу Ван-Біссаку та Алекса Теллеса на фланги захисту, тоді як Ліндельоф зіграє в парі з Магуайром в центрі оборони. Рашфорд та Бруну Фернандеш доповнять трійку атакувальних півзахисників, а Роналду очолить атаку.
Евертон: Пікфорд — Коулман, Годфрі, Кін, Миколенко — Делф, Аллан, Івобі — Гордон, Калверт-Льюїн, Рішарлісон.
Запасні: Бегович, Кенні, Голгейт, Брантвейт, Дукуре, Гомеш, Аллі, Грей, Рондон.
Запасні: Гітон, Гендерсон, Джонс, Далот, Погба, Мата, Лінгард, Ганнібал, Еланга.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Алекс Теллес — Фред, Матіч — Рашфорд, Фернандеш, Санчо — Роналду.
Гра Евертон — Манчестер Юнайтед почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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