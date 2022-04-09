Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та Манчестер Юнайтед.

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на Гудісон Парк буде приймати Манчестер Юнайтед.

Франк Лампард, після поразки від Бернлі (2:3), вирішив використати з перших хвилин Коулмана та Віталія Миколенка на флангах оборони, у той час як до центру захисту відправився Кін. Делф та Аллан зіграють у центральній лінії.

Ральф Рангнік, на тлі нічиєї проти Лестера (1:1), залучив до стартового складу Ван-Біссаку та Алекса Теллеса на фланги захисту, тоді як Ліндельоф зіграє в парі з Магуайром в центрі оборони. Рашфорд та Бруну Фернандеш доповнять трійку атакувальних півзахисників, а Роналду очолить атаку.

Евертон: Пікфорд — Коулман, Годфрі, Кін, Миколенко — Делф, Аллан, Івобі — Гордон, Калверт-Льюїн, Рішарлісон.

Запасні: Бегович, Кенні, Голгейт, Брантвейт, Дукуре, Гомеш, Аллі, Грей, Рондон.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Алекс Теллес — Фред, Матіч — Рашфорд, Фернандеш, Санчо — Роналду.