Англия

Український захисник відіграв увесь ігровий час поєдинку, у якому ліверпульский клуб створив сенсацію.

Друга половина сезону дається з надвеликими зусиллями як Евертону, так і Манчестер Юнайтед, тому в очній зустрічі в рамках 32-го туру англійської Прем’єр-ліги вони однаково хотіли здобути три очки для себе. Зокрема, це питання набувало визначального характеру для "Червоних дияволів", бо без звитяги колективу Ральфа Рангніка над підопічними Френка Лампарда говорити про шанси на потрапляння до зони єврокубків після завершення поточного футбольного року було б недоречно.

У "ірисок" бажання були дещо скромнішими, бо їхнім завданням зараз є банальне збереження прописки в "еліті" англійського футболу. Однак, за умов поразки, які супроводжували ліверпульський клуб у двох останніх зустрічах, говорити про виконання цього завдання те ж було занадто рано. До того ж, у команди, за яку виступає український захисник Віталій Миколенко, зараз розпочинається доволі важкий відтинок за календарем, тому боротися до останнього Евертону доведеться навіть проти найбільш потужних команд країни.

Спроби господарів поля демонструвати агресію на самому початку матчу не призвели до суттєвого просування вперед. Натомість, гості зуміли відкинути фронт чужих атак настільки, що одразу отримали два гольових моменти авторства Маркуса Рашфорда, проте нападник переграти Пікфорда на ближній та середній дистанції не зумів. Після цього настав певний проміжок рівноваги у грі, під час якого Юнайтед намагалися утримати здобуту перевагу в контролі м’яча, проте занадто оголили власні оборонні редути.

На 27-й хвилині своєчасне просування Віталія Миколенко вглибину лівого флангу штрафного суперників відволікло увагу захисників від прострілу Рішарлісона на Івобі до центру штрафного, після чого відбувся випадковий відскок убік Гордона в зону перед чужими володіннями, а той угатив у центр воріт. Якби не Магуайр, то де Хеа мав шанси врятувати власну команду, проте невдалий рикошет дозволив "ірискам" відкрити рахунок у грі.

Спроби команди Ральфа Рангніка бодай якось відкинути суперників подалі від власного штрафного завершилися не мали успіху, а головний тренер тим часом ще й прийняв несподіване рішення змінити Фреда на Погба, не дочекавшись настання перерви. На гру Юнайтед у першому таймі ця дія суттєвого впливу не мала, а Евертон виконав ще дві спроби підійти до чужого штрафного, проте де Хеа врятував свою команду від ще більших проблем, аніж ті, що вона вже встигла отримати.

За великим рахунком, у другому таймі більшу частину ігрового часу не спостерігалося спроб загострення збоку жодної з команд. "Червоні дияволи" хотіли користатися перевагою у володінні м’ячем, проте низький блок Евертона був напрочуд удалим. Із боку господарів ми бачили численні спроби Миколенка загострювати своїм флангом, а посилення збоку Рішарлісона, який почав часто зміщуватися в ту зону, додатково ускладнило життя гостям. Про суттєві епізоди біля воріт де Хеа не йшлося, проте й поодинокого пострілу від Роналду, із яким упорався Пікфорд, було помітно недостатньо для здобутих очок.

У наступному турі Евертон зіграє вдома проти Лестера, а Манчестер Юнайтед на своєму полі прийматиме Норвіч.— Манчестер Юнайтед 1:0Гордон, 27.Пікфорд — Коулман, Годфрі, Кін, Миколенко — Делф (Дукуре, 84), Аллан, Івобі — Гордон, Калверт-Льюїн (Грей, 71), Рішарлісон.де Хеа — Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Алекс Теллес — Фред (Погба, 36), Матіч (Мата, 64) — Рашфорд (Еланга, 64), Фернандеш, Санчо — Роналду.Попередження: Погба, Роналду.