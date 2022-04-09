Дивіться огляд перемогу команди Миколенка над МЮ.
Евертон - Манчестер Юнайтед. Getty Images
09 апреля 2022, 19:55
В рамках 32-го туру англійської Прем’єр-ліги Евертон зумів переграти Манчестер Юнайтед із рахунком 1:0.
Єдиний м'яч на 27 хвилині забив Гордон. Вашій увазі відео голу та огляд гри:
Евертон — Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Гордон, 27.
Евертон: Пікфорд — Коулман, Годфрі, Кін, Миколенко — Делф (Дукуре, 84), Аллан, Івобі — Гордон, Калверт-Льюїн (Грей, 71), Рішарлісон.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Алекс Теллес — Фред (Погба, 36), Матіч (Мата, 64) — Рашфорд (Еланга, 64), Фернандеш, Санчо — Роналду.
Попередження: Погба, Роналду.