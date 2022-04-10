Англия

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Прем’єр-ліги.

Лондонський Челсі в 32-му турі англійської Прем’єр-ліги відпочивав поміж двома матчами проти мадридського Реалу в Лізі чемпіонів УЄФА, разом із тим проводивши гру проти Саутгемптона на полі суперників. У підсумку, колектив Томаса Тухеля добряче відвів подих, відправивши у ворота суперників одразу шість м’ячів без належної відповіді.

Огляд матчу:

Саутгемптон — Челсі 0:6

Голи: Алонсо, 8, Маунт, 16, 54, Вернер, 21, 49, Гаверц, 31.

Саутгемптон: Форстер — Лівраменто (Смолбоун, 73), Беднарек, Салісу, Вокер-Пітерс — С. Армстронг, Ворд-Прауз, Ромеу (Валері, 36), Ельюнуссі — Адамс, А. Армстронг (Діалло, 46).

Челсі: Менді — Крістенсен, Тіаго Сілва (Джеймс, 63), Рюдігер — Лофтус-Чік, Канте, Ковачич, Алонсо — Маунт (Зійєх, 69), Вернер, Гаверц (Пулішич, 46).

Попередження: Беднарек.