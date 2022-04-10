Англия

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Прем’єр-ліги.

У заключному матчі суботньої частини 32-го туру англійської Прем’єр-ліги лондонський Тоттенгем зумів здобуту безкомпромісну перемогу над бірмінгемскою Астон Віллою на її полі. Ще на початку гри "шпори" швидко відкрили рахунок, а вже поперерві у ворота "левів" відправилися одразу три м’ячі.

Огляд матчу:

Астон Вілла — Тоттенгем 0:4

Голи: Сон, 3, 66, 71, Кулусевскі, 50

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конча, Мінгс, Дінь (Янг, 80) — МакГін, Луїс, Ремзі, Коутіньо (Беундія, 70) — Інгс (Бейлі, 70), Воткінс.

Тоттенгем: Льоріс — Девіс, Дайєр, Ромеро, Доерті (Регілон, 21), Емерсон, Гейб'єрг, Бентанкур, Сон (Моура, 78), Кулусевскі (Бергвейн, 84) — Кейн.

Попередження: Інгс, Янг — Гейб'єрг, Емерсон, Кейн.