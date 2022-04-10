Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Манчестер Сіті та Ліверпуль спробують трохи привідкрити завісу перед долею чемпіонського титулу англійської Прем'єр-ліги в матчі 32-го туру на Етіхад Стедіум.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над мадридським Атлетіко (1:0), забажав побачити у стартовому складі Вокера на правому фланзі захисту, тоді як Стоунз посунувся до центру оборони. Фоден зіграє на правому фланзі атаки, тоді як Жезус очолить напад. Олександр Зінченко залишився зі старту на лаві для запасних.

Юрген Клопп, на тлі звитяги над лісабонською Бенфікою (3:1), зробив вибір із перших хвилин на користь Матіпа в центрі захисті, Гендерсона в лінії півзахисту, а Жота очолить атаку.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу — Бернарду Сілва, Родрі, Де Брюйне — Фоден, Жезус, Стерлінг.

Запасні: Стеффен, Аке, Зінченко, Макейті, Гюндоган, Гріліш, Фернандіньо, Лавіа, Марез.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Жота, Мане.

Запасні: Келлехер, Конате, Гомес, Цимікас, Кейта, Мілнер, Кейта, Джонс, Фірміно, Діас.



Гра Манчестер Сіті — Ліверпуль почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.