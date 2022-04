У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове протистояння між Манчестер Сіті та Ліверпулем, яке пройде на стадіоні Етіхад та може стати вирішальним в боротьбі за чемпіонство у поточному сезоні.

Ну що, дорогі любителі англійського футболу, поступово ми рухаємося до розв'язки чергового розіграшу АПЛ, який міг стати позбавленим інтриги через комфортний відрив Манчестер Сіті в 11 очок ще десять турів тому, але за підсумком Ліверпуль скористався минулими осічками "городян" і скоротив своє відставання від лідера до мінімуму. Саме за це ми і любимо Прем'єр-лігу і щороку сподіваємося побачити всю розв'язку сезону в самому кінці.

Насправді, багато хто встиг назвати майбутній поєдинок Манчестер Сіті та Ліверпуля матчем за чемпіонство, проте не варто поспішати із заявами. Як мінімум нічия і перемога мерсисайдців ніяк не вплинуть або вплинуть зовсім незначно на чемпіонські перегони, тоді як у разі успіху нинішнього лідера відрив збільшиться до чотирьох очок, що також Ліверпулю буде цілком реально відіграти за тури, що залишилися.

Інтерес якщо не до вирішального, то точно до важливого матчу в боротьбі за "золото" підігріває і те, що останні зустрічі Манчестер Сіті та Ліверпуля традиційно тішать результативністю. А ось щодо переможців, то тут останнім часом більше щастило підопічним Хосепа Гвардіоли. Ліверпуль перемагав свого затятого конкурента ще в листопаді 2019 року, після чого ми бачили дві розгромні перемоги "городян" і дві нічиї.

Втім, ця приємна для Сіті тенденція цілком може припинитися з огляду на нинішню вражаючу форму підопічних Юргена Клоппа. Зимове підписання Луїса Діаса взагалі виявилося дуже доречним і його відразу можна вже зараз записати в розряд успішних трансферів Ліверпуля. Тепер позиції Салаха та Мане не виглядають такими безальтернативними, що в принципі було продемонстровано Ліверпулем під час Кубка африканських націй узимку.

Манчестер Сіті, у свою чергу, підходить до важливого протистояння з "червоними" після важкої перемоги над мадридським Атлетіко у Лізі чемпіонів. Важкою не тому, що "матрацники" були серйозною загрозою для воріт колективу Гвардіоли. Швидше навпаки: Сіті зустрівся зі своїм головним ворогом в особі надоборонної тактики, але тоді "городяни" все-таки впоралися з тим антифутолом завдяки єдиному голу. Благо для глядачів та вболівальників, Ліверпуль навряд чи стане зраджувати собі і сідати глибоко в оборону, тому варто чекати на цікавий з тактичного погляду і по-справжньому чемпіонський матч.

Так, центральні матчі турів до АПЛ часто звикли розчарувати своєю закритістю та малою результативністю через остраху обох сторін припуститися найменшої і, можливо, фатальної помилки, але ми сподіватимемося, що це не той випадок. Ставки високі, втім, незалежно від результату, у Ман Сіті та Ліверпуля ще буде можливість відігратися, але сподіватися тоді вже доведеться не лише на себе.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 2,16, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 3,51. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,73.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Діаш, Палмер, Менді — ...

Під питанням: ... — ...

Очні зустрічі

Поточна форма

Слова тренерів перед матчем

Хосеп Гвардіола, головний тренер Манчестер Сіті:

"Буде величезний матч за важливі три пункти. Якщо виграємо, все одно ще треба буде заробити 21 очко за 7 турів, а також вдало виступити в Кубку Англії та Лізі чемпіонів.

Я не найкращий тренер світу. Хотів би вам сказати, що це так, але ні, я не найкращий. Я досяг успіху, бо маю таких помічників, команди. Я мав гроші та неймовірно талановитих футболістів.

Поки я в Сіті, ми та Ліверпуль були найкращими командами АПЛ протягом 5 років. Це блискучий, чудовий суперник. Я вже неодноразово висилював своє захоплення Ліверпулем. Клопп – мій найголовніший опонент у кар’єрі".

Юрген Клопп, головний тренер Ліверпуля:

"Чекаю гарної гри. Знаю, дуже часто цього не трапляється. Але цей матч буде цікаво дивитися, бо обидві команди налаштовуються на це.

У спорті, на мою думку, найбільше допомагає сильний суперник. У довгостроковій перспективі, особливо. Думаю, Надалю і Федереру сподобалося суперництво, яке у них було. Так буває в спорті. Я б не сказав, що я вдячний, що Сіті настільки сильна команда, але це не зашкодило нашому розвитку.

Гвардіола – найкращий тренер світу. Всі погодяться з цим. Якщо хтось сумнівається – не знаю, як таке взагалі може статися".

The tale of the two teams! 🔵📊🔴