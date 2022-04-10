Англия

Футболіст підтримав свою історичну батьківщину.

Захисник Вулвергемптона Макс Кілмен підтримав українців, які страждають від нападу з боку країни-терористки РФ.

"Я один з багатьох, хто разом з Україною. Підтримуємо та перебуваємо разом з Україною", — сказав Кілмен.

Нагадаємо, що Кілмен народився у сім'ї українців у Британії.