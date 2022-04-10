Англия 10 апреля 2022, 19:28 Макс Кілмен: Я один з багатьох, хто разом з Україною Футболіст підтримав свою історичну батьківщину. Макс Кілмен, Instagram 10 апреля 2022, 19:28 Захисник Вулвергемптона Макс Кілмен підтримав українців, які страждають від нападу з боку країни-терористки РФ. "Я один з багатьох, хто разом з Україною. Підтримуємо та перебуваємо разом з Україною", — сказав Кілмен. View this post on Instagram A post shared by Maximilian Kilman (@maximiliankilman) Нагадаємо, що Кілмен народився у сім'ї українців у Британії. Люди Макс Килман Команды Вулверхэмптон Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте